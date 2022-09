Coup de chaud sur la production d'endives

La production d'endives bat son plein. C'est la saison. Près de 50 personnes travaillent à l'emballage. Toutefois, Philippe Bréhon, le dirigeant, est très inquiet. L'an dernier, sa facture d'électricité avait déjà fait un bond. Mais cette fois-ci, on lui propose un tarif exorbitant. Il faut dire que l'endive consomme beaucoup d'électricité. D'abord, les racines sont stockées dans des frigos gigantesques, où il fait moins deux degrés à l'intérieur. Puis, il faut utiliser une ligne de production pour trier les endives et les emballer. Philippe a alors décidé d'acheter un groupe électrogène qui fonctionne au gasoil et va couper l'électricité dans son usine. "D'après mes calculs, avec du gasoil à 1,30 euro, ça revient moitié moins cher que ce que me propose le fournisseur d'électricité. On espère que l’État va intervenir sur notre filière", explique-t-il. La situation est très critique pour les endiviers. Certains ont tout de même anticipé la hausse des coûts. Chez Olivier, par exemple, les machines tournent à plein régime. Et sur les toits, il a fait installer des panneaux photovoltaïques. Ils produisent 15% de son électricité. TF1 | Reportage S. Hembert, T. Chartier