Coup de chaud sur les marchés

Toutes les quinze minutes, le même geste pour tenir les poissons le plus au frais possible. Avec déjà 27 degrés au thermomètre, les rougets, soles et crustacés de Mohamed Tisghiti sont très exposés à la chaleur. "Quand il y a des fortes chaleurs comme ça, on a tendance à remballer très tôt", explique ce poissonnier. Parfois même une heure avant la fermeture habituelle. Un peu plus loin, chez Daniel Loew, le maraîcher, on se méfie aussi de ces températures qui montent. Exposer les fruits et légumes en plein soleil pourrait les abîmer. Comme ses confrères, il a prévu de plier boutique tôt, avant que le soleil n’atteigne son zénith. Les clients aussi ont pris leurs précautions. Ce mardi matin, on s’arrache les fruits et légumes gorgés d’eau : concombres, pastèques, melons, etc. Toutefois, avec 35 degrés annoncés cet après-midi, d’autres marchés ont tout simplement été annulés. Catherine Huck expose habituellement ses produits frais, mais aujourd’hui, son camion ne va pas quitter le garage. Elle et ses confrères du marché ne veulent prendre aucun risque pour leur production. Avec la chaleur caniculaire qui balaie le Sud et d’Est du pays, d’autres marchés de l’après-midi pourraient être annulés dans les prochains jours. TF1 | Reportage T. Copleux, J. Pasquier