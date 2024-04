Coup de chaud sur la France

Certains signes ne trompent pas. Faire sa tournée du matin arborant des lunettes de soleil assorties pour l'occasion a une couleur toute printanière. C'est un petit plaisir. Un beau ciel bleu, du soleil, pour les employés communaux, le fleurissement est bien loin d'être une corvée. Avec une vingtaine de degrés ce vendredi après-midi en Alsace, le t-shirt a été ressortis illico presto. Certains ont pris un peu d'avance sur la météo. Chapeaux et costumes légers, inutile d'attendre pour se faire plaisir. Les terrasses sont ressorties. Pour un peu, on les aurait presque oubliées. C'est un petit événement à fêter. Brewall, serveur dans une auberge, nous explique : "Le soleil vient tout juste de sortir, on commence tout de suite à installer la terrasse". Une verdure enfin retrouvée et un ciel sans nuages, sur les chemins viticoles ou ailleurs, les Alsaciens sont enfin prêts pour profiter des 25 degrés attendus tout au long du week-end. TF1 | Reportage P. Vogel, E. Vaudelet, L. Claudepierre