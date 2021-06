On suffoque à Perpignan

Pas l'ombre d'un nuage dans le ciel de Perpignan ce lundi matin. Et le thermomètre affiche presque 30 °C dès 9 heures du matin. Pour tenir le coup, les Perpignanais se sont donnés rendez-vous en terrasse. C'est une hausse de température un peu brutale confie cet habitant. Alors, on se met le plus vite possible au frais. Depuis quelques jours, Perpignan bat des records de température pour un mois de juin : 37 dimanche et 35 ce lundi. Pas de quoi effrayer les locaux cependant, car cette météo fait rêver. La chaleur c'est la joie de vivre, les grandes vacances, le bronzage. A quelques kilomètres, la plage de Canet-en-Roussillon est bien remplie. Les habitants ont l'habitude de la chaleur, mais heureusement qu'il y a la mer à côté. D'ailleurs, il est impossible de résister à une petite baignade. Aucun doute, un air de vacances souffle sur la plage et chacun en profite. Le département des Pyrénées-Orientales a été placé en vigilance jaune canicule jusqu'à mardi. Une bonne excuse donc pour retourner dans l'eau.