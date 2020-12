"Coup de cœur de Noël" : la caverne d’Ali Baba des peluches

Il n'y a pas d'âge pour la peluche. On commence par le doudou quand on est bébé puis on passe par la peluche pour les enfants et même les plus grands. En matière de peluche, Dominique Le Douguet en connaît un rayon. Il est intarissable quand il évoque le monde des peluches. Il pourra vous conseiller sur le type de peluche qui plaira selon les âges et les personnalités. Il livre également de petits secrets pour les coiffer. Depuis plus de 30 ans, sa petite boutique située dans le centre-ville du Vieux-Tours (Indre-et-Loire), est une vraie caverne d'Ali Baba. On vient y dénicher le cadeau idéal. Expressives et de belle qualité, les peluches impressionnent les visiteurs qui parfois ont de véritables coups de cœur. Il y a cinq ans, Dominique faisait déjà parler ses marottes et les clients retombaient en enfance. Une parenthèse enchantée au milieu des poupées et des peluches. Aujourd'hui sous son masque, cet assistant du Père Noël garde toute sa fantaisie. Il faut dire qu'allier travail, amusement et féerie est loin d'être désagréable.