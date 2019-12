Coup de cœur de Noël : la crèche monumentale à la Garde-Freinet, un hommage au patrimoine provençal

En Provence, une crèche de 100 mètres carrés de décors naturels a été installée dans la chapelle de la Garde-Freinet. Aidé par des bénévoles du village, Maxime Codou, un jeune santonnier professionnel, a confectionné des milliers de santons composant cette reconstitution de la vie provençale. A base d'argile, cet art requiert du temps et une grande minutie. Cette reconstruction qui a duré six ans a pour finalité de rendre hommage à la transmission du patrimoine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.