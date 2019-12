Coup de cœur de Noël : la gastronomie du sud-ouest

A Castelnau-Barbarens, dans le département du Gers, le canard est une affaire de famille chez les Gesta. C'est dans la cour de la ferme familiale que les volailles sont élevées et se baladent à leur guise. La garantie d'un art de vivre qui rime avec douceur et plaisir du palais. La devise des Gesta est d'ailleurs "canard heureux, canard savoureux". Et ici, tout est bon dans le canard, spécialement le foie gras. Ce foie gras, produit dans la pure tradition, sera sur toutes les tables de Noël. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.