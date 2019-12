Coup de cœur de Noël : la maison des pères Noël de Marianne Boucourt

En Normandie, Marianne Boucourt collectionne des pères Noël depuis 36 ans. Elle s'est même rendue en Laponie pour rencontrer son idole. Pour transmettre la féérie de Noël au plus grand nombre, cette grande passionnée ne s'est pas arrêtée à quelques figurines. En tableaux, en bougies ou sur des verres, elle possède plus de 2 300 représentations de l'homme à la longue barbe blanche. Pour sa famille, les redécouvrir pendant les fêtes de fin d'année fait toujours plaisir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.