Coup de cœur de Noël : la maison du Père Noël à Saint-Blaise

La maison française du Père Noël à Saint-Blaise figure parmi les endroits incroyables en lice pour l'élection de Votre coup de cœur de Noël. Cette demeure féerique vous plonge dans le quotidien du Père Noël et de ses lutins. Un lieu exceptionnel pour retomber en enfance et faire passer des moments inoubliables aux tout-petits. Dans ce lieu, il est possible de rencontrer le Père Fouettard et le marchand de sable, mais aussi d'écouter une belle histoire racontée par Mère Noël.