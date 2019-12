Coup de cœur de Noël : la maison illuminée de la famille Willeman

A Vieux-Condé, près de Valenciennes, dans le nord du pays, la famille Willeman se prépare dès le mois d'octobre pour les fêtes de Noël. Elle décore de tout un tas de lumières sa maison, y compris la façade, la cour et le jardin. Les illuminations gigantesques et tous les décors sont faits maison. Emilie, Frédéric et leurs trois enfants partagent la féérie de Noël à travers leur maison illuminée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.