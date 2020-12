"Coup de coeur de Noël" : la maison illuminée du Père Noël

Depuis près de vingt ans aux Martres-de-Veyre (Puy-de-Dôme), la famille Brun dédie leur temps pour créer une atmosphère très particulière. Ils espèrent qu'à la nuit tombée, petits et grands viennent s'émerveiller et se replonger dans la féerie de Noël. Avec des décorations par dizaines et des milliers de lumières, le temps est comme suspendu. Il y a des sourires, de l'émerveillement et même une découverte qui peut tout changer dans le regard des enfants, la vue du Père Noël. Mais pour en arriver là, on compte plus de trois mois de préparation à dessiner, couper, fixer et peindre. Et la générosité est leur signature. En effet, une boîte à don est disposée chaque année près de leur portail. Et chaque année, ils récoltent plusieurs milliers d'euros pour les enfants hospitalisés atteints de cancer. De l'autre côté, ce couple de nature plutôt réservée conserve précieusement les petits mots laissés au fil des ans dans leur livre d'or. Pour ce Noël 2020, le courrier des enfants est bien particulier. Aux Martres-de-Veyre, cette maison de Noël incontournable est aussi la maison du bonheur.