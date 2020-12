"Coup de cœur de Noël" : la porcelaine de Limoges

Noël approche à grands pas et à Limoges, il est temps de mettre sur les tables les plus jolis services. D'ailleurs, c'est un peu une tradition dans la ville. En cette période de fête, c'est également l'occasion de célébrer un très joli mariage entre la porcelaine de Limoges et les décorations de Noël. À deux semaines des fêtes, la décoration du sapin est un rituel que Camille et Alba ne manqueraient pour rien au monde. D'autant que chez elles, la magie de Noël rejoint une autre tradition, celle de la porcelaine. Des boules de Noël, des rennes ou des sapins, ces déco sortent de l'imagination d'artisans ou de manufactures comme ici, à Limoges. Aurélie Pergay est directrice commerciale au sein de la manufacture "Jacques Pergay". Pour elle, c'est un vrai bonheur de faire vivre la magie de Noël, de démailler les pièces et de les voir arriver dans les intérieurs au travers du pays et un peu au travers du monde aussi. "Mon côté enfant avait envie de ça", nous a-t-elle confié. Découvrez comment les porcelaines sont fabriquées chez Aurélie.