"Coup de cœur de Noël" : la Saint-Nicolas en Lorraine

Saint-Nicolas, le patron des Lorrains, est très aimé et vénéré dans la région. Ce matin, il est arrivé avec son âne et ses hottes remplies de cadeaux en chanson dans une école maternelle de Metz (Moselle). Émerveillés, les enfants l'ont très bien accueilli. Il leur a donné des chocolats, des pains d'épices et des mandarines. Pour chaque Lorrain, Saint-Nicolas, ce sont aussi des défilés traditionnels. Mais ils n'auront pas lieu cette année. Au sein de la grande basilique de Saint-Nicolas-de-Port (Meurthe-et-Moselle), il n'y aura pas non plus de procession. Malgré tout, Saint-Nicolas est très présent cette semaine en Lorraine. Comme tous ses confrères, le chocolatier Hervé Jourdan a moulé autant de chocolats que d'habitude à l'effigie du patron des Lorrains. En outre, même sans défilés ni procession, les 3 600 foyers de Saint-Nicolas-de-Port ont reçu chacun un colis pour fêter la Saint-Nicolas. Et comme chaque année, d'autres bénévoles ont aussi assuré le secrétariat du Saint-Nicolas.