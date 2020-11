"Coup de cœur de Noël" : la veillée de Noël en Corse

La famille Grisanti nous a accueillies autour d'un feu, là où les salaisons se font fumer. Nous nous sommes remémoré ces veillées de Noël. En Corse, ce sont des moments uniques de partage avec des voix qui résonnent. Mais à cause du confinement, il n'y aura pas de chants dans le fumoir des Grisanti cette année. Avec des sourires et de la bonne humeur, seule la famille se réunira pour perpétuer la tradition. "Tout le monde est autour du feu, tout le monde se voit et discute. C'est un apprentissage et de la transmission", explique Laurent Grisanti. La veillée de Noël est surtout une merveilleuse machine à remonter le temps. Les années précédentes, nous les avons suivies dans les auberges et les tavernes de l'île. Les ingrédients sont les mêmes qu'en famille : partage et convivialité. "La veillée, c'était le lien social dans les villages. Les gens se réunissaient le soir parce qu'il n'y avait pas de télévision. Chacun racontait ses histoires", décrivaient certains. Ces chants et ces regards partagés seront gravés dans le cœur des Corses. La veillée y est un hymne à sa terre et à ses traditions.