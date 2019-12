Coup de cœur de Noël : la veillée de Noël en Corse

En Corse, la veillée de Noël n'est pas à prendre à la légère. C'est un des moments forts de l'hiver où la culture et la tradition sont perpétrées. À cette occasion, les familles et les amis se retrouvent pour un moment de partage et de convivialité. Pendant que les autres se prêtent aux chants traditionnels et aux chansons populaires, d'autres préparent les fameux figatelli et la polenta de châtaigne. Et ici, la méthode de cuisson reste traditionnelle. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.