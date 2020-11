"Coup de cœur de Noël" : le musée du jouet à Montauban

Voici un endroit qu'on pourrait qualifier d'arrière boutique du père Noël. Le musée de jouets de Montauban est un lieu magique avec plus de 300 collections et des milliers de jouets. Du train électrique aux mécanos, en passant par les poupées anciennes, c'est un véritable émerveillement. Venir ici, c'est l'assurance d'y rester quelques heures et le risque, à un moment ou à un autre, de retomber en enfance. On raconte que parfois le père Noël flane dans ces allées et regarde le train passer, d'un oeil amusé. Souvent même, il remplit sa hotte ici. Dans ce musée de jouets de Montauban, le père Noël est chez lui, tout comme André et Alain, collectionneurs de trains miniatures. Ces derniers sont leurs bijoux de patience et de passion. Depuis trois ans, le musée s'est enrichi. A part le petit navire et les multitudes de soldats, le cirque est aussi présent. En attendant de recevoir de nouveau le public, les bénévoles se plaisent à retrouver leur âme d'enfant.