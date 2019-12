Coup de cœur de Noël : les boules de Noël de la verrerie du Marais en Auvergne

La verrerie du Marais n'est pas un atelier comme les autres. Ce lieu d'exception regroupe à la fois un véritable savoir-faire artisanal, du talent et de la féerie. On y retrouve également la magie de Noël grâce notamment à ses boules de Noël authentiques. Nicolas Diverchy les conçoit minutieusement à partir d'une fine couche de verre, puis y rajoute des couleurs et des décors plus ou moins compliqués. Dans cette verrerie, vous ne regarderez plus les boules de Noël de la même manière. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.