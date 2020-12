"Coup de cœur de Noël" : les Féeries de Noël d'Aniane

Il suffit d'un peu de poudre magique et les santons prennent vie à Aniane. Dans le petit village provençal, une crèche virtuelle a été reconstituée en costumes d'époque par ses habitants. Pour reproduire les scènes des métiers d'antan, la chapelle s'est transformée en studio de cinéma. Les acteurs amateurs sont prêts pour Hollywood. "Essayer de donner du baume au cœur aux gens, c'est le principalement nous", affirme une figurante. Avec 80 participants, le plus jeune n'a que cinq mois. Il interprète très sagement le petit Jésus. Le projet fou a été réalisé avec l'aide Éric Broyer, un professionnel du village. Le magicien a reconstitué la chapelle en trois dimensions et a créé les décors à partir de véritables éléments de crèche. Ainsi, une vidéo a été réalisée à la place d'une crèche grandeur nature. Les bénévoles n'ont pas pu fabriquer les décors des Féeries de Noël d'Aniane, comme ils le font chaque année, à cause du Covid. Avec cette crèche virtuelle, les habitants d'Aniane ont réussi leur pari : continuer à nous faire rêver.