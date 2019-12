Coup de cœur de Noël : les illuminations de Rochefort-en-Terre

À Rochefort-en-Terre, dans le Morbihan, la magie de Noël opère à chaque mois de décembre. La saison des illuminations commence à ce moment-là. Le village historique se voit alors valorisé par des milliers de lumières douces et une quinzaine de kilomètres de guirlandes. Les visiteurs sont subjugués, non seulement par les décors, mais également par les trésors qui se cachent derrière chaque recoin. Depuis une vingtaine d'années, cette tradition fait rêver petits et grands. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.