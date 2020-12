"Coup de cœur de Noël" : les magasins de décorations normands

C'est un voyage dans ses souvenirs d'enfance que nous propose notre correspondant en Normandie ce mardi. Dans ce magasin de décorations normand où sa mère l'emmenait, lui et son frère, on oublie le quotidien. Le temps d'une visite dans cette jardinerie, les yeux des petits comme des grands s'émerveillent. En effet, la magie de Noël n'a pas d'âge. Au milieu des décorations, la star des fêtes de fin d'année est déjà trouvée. Il s'agit du père Noël. Les enfants, eux, savent déjà ce qu'ils vont lui commander. Ici, il est difficile de résister à toutes ces décorations. On voudrait tout acheter. Dans les rayons, les visiteurs traînent, regardent, flânent. Dans cet incroyable univers de Noël, il est surtout difficile de se mettre d'accord. Mais peu importe les couleurs et le thème, cette balade pleine de magie est surtout l'occasion pour la famille de se rassembler et de vivre ensemble le début des fêtes.