Coup de cœur de Noël : les marrons glacés de l’Ardèche

Lové dans son habit de lumière, il réchauffe les papilles et illumine les tables de fêtes. Il explose et fond dans la bouche et son goût de châtaigne en séduit plus d’un. Le marron glacé est un produit beau et rare que l’on ne retrouve qu’une fois par an. Depuis trois semaines, Guillaume Cerdini, artisan-chocolatier à Vals-les-Bains, s’attèle à sa confection. En Ardèche, cette gourmandise est une véritable tradition. Pour fabriquer ses marrons glacés, Guillaume Cerdini utilise de la Bouche rouge, une châtaigne non cloisonnée particulièrement rare. "C’est le must de la châtaigne d’Ardèche", comme il le dit. A l’approche des fêtes de Noël, les châtaignes sont pelées à la vapeur, épluchées à la main et soigneusement triées. Les plus grosses et les plus belles seront utilisées pour les marrons glacés. Elles vont ensuite être cuites puis confites dans un bain de sucre pendant quatre jours. Ceci fait, il ne reste plus qu’à les enrober de leur traditionnel glaçage qui leur offrira leur robe étincelante. Ni conservateur ni arôme de vanille, c’est à la châtaigne elle seule d’exprimer toute sa palette.