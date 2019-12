Coup de cœur de Noël : "Les Petits Chanteurs de Bordeaux", des enfants bourrés de talents

Âgés entre huit et quatorze ans, les jeunes choristes bordelais partagent chaque année la magie de Noël à travers leurs voix. Aux rythmes d'airs traditionnels et religieux venant du monde entier, ces "Petits Chanteurs de Bordeaux" fascinent leur auditoire. Pour atteindre ce niveau, ils se sont exercés durant plusieurs heures et se soutiennent mutuellement. Ils fêteront leur 145ème anniversaire en 2020. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 4 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.