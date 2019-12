Coup de cœur de Noël : les poupées de l'église de Port-Launay

Les 32 personnages de la crèche de Noël de Port-Launay fêtent cette année 2019 leurs 166 ans. Ces miniatures fragiles et délicates bretonnes sont classées au monument historique. Nécessitant des soins et du respect, elles sont bichonnées par une poignée de bénévoles. En Bretagne, ces poupées sont les très rares survivantes des temps lointains. Ces personnes donnent de leur temps en mémoire de ceux qui en ont pris soin depuis un siècle et demi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.