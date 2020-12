"Coup de cœur de Noël" : un maître chocolatier à Dole

Caramel, praliné, tendre ou croustillant, le choix du chocolat n'est jamais simple. Par ailleurs, on ne peut pas imaginer Noël sans les orangettes ou les truffes. Chocolat noir, ganache à la vanille, le tout rouler dans le cacao d'une main de maître. D'après un jeune chocolatier, c'est au toucher qu'on peut savoir où en est le produit. Pour lui, c'est une question d'équilibre, de finesse et surtout de passion. Mais le chocolat, c'est aussi un travail d'équipe. C'est en tout cas ce que veut transmettre Damien Benetot, chocolatier à la tête d'une chocolaterie à Dole. Il tient à partager son savoir-faire avec son équipe. Damien Benetot a beaucoup appris de son père qui a tenu cette chocolaterie pendant 30 ans. Difficile donc pour lui de ne pas garder un œil sur la recette familiale du praliné noisette en cuisine. Et en cette période de fête, Damien ne manque pas de ténacité. En boutique, les gourmands sont au rendez-vous, car le chocolat est une petite douceur et un réconfort qui fait plaisir aux petits comme aux grands.