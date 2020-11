Coup de cœur de Noël : une collectionneuse de Père Noël en Charente

Chaque année à l'approche des fêtes de Noël, c'est le grand déballage pour Michèle Lapuente. Cette paternataliphile, c'est-à-dire une passionnée de figurines à l'effigie du Père Noël, possède plus de 400 pièces dans sa collection. Des figurines traditionnelles en plâtre peint aux plus rigolos, il y a de quoi plaire à tout le monde. Tous les ans, elle ouvre son salon aux visiteurs curieux de découvrir ces Pères Noël insolites. Michèle est allée chercher ses protégés un peu partout dans le pays lors de ses vacances, et même à l'étranger. Pour cause de Covid, les visites n'auront pas lieu. En souvenir, elle lit les commentaires laissés par les visiteurs lors des années précédentes. Cette collection, débutée il y a 20 ans, Michèle souhaite aujourd'hui la transmettre à d'autres passionnés. Pour ce faire, elle distribue et vend certaines pièces. Les personnes intéressées peuvent la contacter pour venir choisir les figurines qui leur plaisent. La relève est donc assurée car l'Hexagone ne manque pas de paternataliphiles.