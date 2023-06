Coup de cœur pour l'artichaut

Les artichauts symbolisent l'arrivée des beaux jours. Ce légume emblématique de Bretagne est prêt à être récolté. Thierry et Sandrine en cultivent deux variétés : l'artichaut breton également appelé le camus et le petit violet de Provence. Pour avoir une telle récolte, nos jardiniers ont dû s'organiser. La culture de l'artichaut s'étale sur quatre années. Pour bien comprendre, il faut un peu remonter le temps. Au mois de mars, Thierry pensait déjà à l'année suivante. Une fois divisés, il ne reste plus qu'à mettre les plants en pot. Ils passeront la fin de l'hiver dans la serre. Quand les beaux-jours arrivent, en mi-mai, on peut enfin les mettre en terre. En cuisine, Sandrine décide de gratiner les cœurs d'artichaut. Pour cela, il faut s'armer de patience. Une fois le foin retiré à la petite cuillère, elle les cuit ensuite dans de l'eau salée pendant quinze minutes. Juste le temps de préparer la farce. Les cœurs d'artichaut sont prêts, il ne reste plus qu'à les garnir et à mettre au four. TF1 | Reportage J. Jeunemaitre, J. Denniel