Coup de cœur pour le circuit de crèches de Lucéram en Provence

Jusqu'ici, vous êtes déjà des milliers à avoir voté sur le site pour élire votre coup de cœur de Noël. Celui de notre correspondant à Nice, Vincent Capus, pourrait également vous intéresser. Il a décidé de nous présenter le "Circuit des crèches de Lucéram". Tout a commencé dans la chapelle où Christiane Ricort a réalisé, avec son mari, une immense maquette du village servant de décor à sa crèche provençale. Depuis plus de 20 ans, elle fait vivre cette tradition, devenue un patrimoine sur lequel elle veille passionnément. Avec plus de 400 santons à Lucéram, le village des crèches porte bien son nom. Mais le circuit des crèches est réellement né de la passion de Christiane Ricort. Un événement qui attire depuis 23 ans, au mois de décembre, des milliers de visiteurs. Il n'aura pas lieu cette année en raison de la crise sanitaire. Alors pour que perdure malgré tout l'esprit de Noël, certains décident d'installer comme d'habitude leur crèche sur le lavoir du village. À Lucéram, les crèches ont même leur musée. Napolitaine ou africaine, des plus grandes aux plus petites, la collection s'est enrichie au fil du temps.