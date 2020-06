Coup de cœur pour le marché de Caussade, où l'on peut déguster un avant-goût de l'été

Pendant que le soleil pointait le bout de son nez, de délicieuses odeurs de fruits et légumes flottaient à Caussade (Tarn-et-Garonne), au cœur d'une zone de production. Durant plusieurs années, cette commune a également été la capitale du chapeau, à l'instar du canotier. Impossible d'imaginer ce marché sans ces produits qui nous donnent déjà un avant-goût de l'été. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.