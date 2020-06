"Coup de cœur pour nos marchés" : le marché de Laragne-Montéglin et ses producteurs locaux passionnés

Chaque jeudi matin depuis 1721, c'est la même agitation qui se met en place dans le centre de Laragne-Montéglin (Hautes-Alpes). Cela fait presque 300 ans que les producteurs y installent leur stand. D'ailleurs, c'est l'un des marchés les plus courus de la région. Son authenticité, sa tranquillité, mais surtout ses producteurs locaux passionnés attirent des milliers de visiteurs.