"Coup de cœur pour nos marchés" : le marché de Roscoff et son oignon emblématique

Le marché de Roscoff offre un paysage et une ambiance uniques. Chaque mercredi, il se tient au pied du phare où produits de la terre et de la mer se côtoient. Mais la star du marché, c'est l'oignon de Roscoff. Avec son appellation d'origine contrôlée et protégée, ce légume fait la fierté du territoire. On y trouve aussi d'autres produits incontournables comme les crêpes, les huîtres ou encore le homard.