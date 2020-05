"Coup de cœur pour nos marchés" : le marché de Vienne, un temple des bonnes affaires et du folklore

Ce vendredi, Gaëlle Charnay nous présente son coup de cœur du plus beau marché dans la région Rhône-Alpes. Il s'agit de celui de Vienne (Isère), en lice pour l'opération "Coup de cœur pour nos marchés". En plus de ses délicieux fruits et légumes, celui-ci est aussi connu pour être l'espace le plus organisé du territoire. Entre les commerçants et les 5 000 clients qui s'y rendent chaque samedi, c'est une vraie histoire d'amour. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.