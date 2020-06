"Coup de cœur pour nos marchés" : les produits de la mer de Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Le marché de Saint-Gilles-Croix-de-Vie est niché au milieu de la cité. Sa proximité avec l'océan en fait une place idéale pour les produits de la mer, en particulier la sardine. Cette dernière se pêche d'ailleurs depuis le XVIIème siècle et se savoure toujours. Deux fois par semaine, plus d'une centaine de commerçants s'installent à cet endroit pour travailler dans une ambiance de vacances. Les clients, quant à eux, apprécient ce marché vivant, varié et animé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.