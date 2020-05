"Coup de cœur pour nos marchés" : Mana séduit à travers l'incroyable fraîcheur de ses produits

L'opération "Coup de cœur pour nos marchés" est un hommage aux commerçants et aux produits qu'on a redécouvert à l'occasion du confinement. Le marché agricole de Mana est un vrai centre de convivialité reliant directement les producteurs aux consommateurs. Malgré l'épidémie, les habitués sont restés fidèles au rendez-vous du samedi avec les précautions sanitaires nécessaires. A quelques mètres de l'océan avec une vue sur le Tombolo, Mana est au service des habitants depuis vingt ans. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.