"Coup de cœur pour nos marchés" : retour à Sanary-sur-Mer, premier plus beau marché du pays

Il y a deux ans, le marché de Sanary-sur-Mer (Var) a remporté la première place du plus beau marché de l'Hexagone. Après cette élection, certains commerçants ont constaté une hausse de la fréquentation et de leur chiffre d'affaires. Touristes ou habitués, ils recherchent toujours la fraîcheur des produits et se font plaisir avec les spécialités provençales. Sur le port, un marché nocturne d'artisanat local a vu le jour pour tout l'été. Une autre ambiance estivale à Sanary-sur-Mer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/07/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.