Coup de force des pro-Trump au Capitole : le film des événements

Mercredi à Washington, les partisans de Donald Trump ont pris d'assaut le Capitole. Il est à peine 14 heures, et l'image au pied de l'édifice est déjà stupéfiante. En effet, des milliers de pro-Trump sont venus protester quand certains s'enhardissent. Quelques-uns commencent à escalader les murs et les échafaudages installés pour l'investiture de Joe Biden prévue dans deux semaines. Leur entrée n'est pas pacifique, car c'est un coup de force, une insurrection. A peine croyable, mais en quelques minutes, les manifestants pénètrent dans l'un des bâtiments les plus prestigieux des Etats-Unis. Face à ce coup de force, les agents de police sont démunis, et même apeurés. Dans l'hémicycle, c'est la panique. Les membres du Congrès américain sont réunis pour officialiser la victoire de Joe Biden, mais la séance est interrompue. Pour protéger les élus en train d'être évacués, les agents de police mettent en joue les assaillants massés derrière une porte. A l'extérieur du Capitole, des centaines de manifestants refusent de quitter les marches. Des rumeurs circulent même qu'il y aurait plusieurs blessés.