Coup de foudre à Mellé

Aux portes de la Bretagne, à quelques kilomètres de la Normandie, Mellé, 650 âmes, est comme figé dans le granite. Aucun commerce à première vue, mais en tendant l'oreille, il ne faut pas beaucoup de temps pour trouver le cœur du village. Ici, on trouve de tout : le pain du village voisin, du café, un point poste et surtout du lien social. Virginie Le Faou et son mari Eric Lamarre sont venus d'Alsace pour faire revivre ce bar-restaurant resté fermé pendant cinq mois. Et ce, pour le plus grand plaisir des habitants et de la mairie. "Ça permet de partager le café le matin comme ça en passant prendre notre journal. Dans ce village, comme d'autres, on a ce besoin", témoigne Olivier Poste, maire de Mellé. Rien ne prédestinait le couple à reprendre cette affaire. Dans leur vie d'avant, Virginie était conductrice de poids lourd, et Eric, un policier. Cette nouvelle aventure, c'est une histoire de coup de cœur. Très vite, les nouveaux commerçants ont été adoptés par le village. On leur a même confié les clés de l'église. Grâce à leur arrivée, le village de Mellé a retrouvé son équilibre. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau