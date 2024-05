Coup de froid pour les commerçants

Ce lundi matin au cœur de Nantes (Loire-Atlantique), on tentait plutôt d'éviter la pluie battante que de profiter des terrasses. Les quelques audacieux au café ont ici la chance d'être protégés. De son côté, le glacier, dépendant de la météo, garde l'espoir de voir des éclaircies dans l'après-midi. L'heure n'est pas à la glace. Tout le monde est emmitouflé dans les rues. "Il pleuvait vraiment des seaux d'eau. Du coup, j'étais vraiment contente d'avoir mon ciré et les chaussures imperméables", confie une passante. "J'ai une veste plutôt chaude, un sous-pull, une écharpe et un parapluie, c'est essentiel", rajoute une autre. Dans une boutique de vêtements, les parapluies sont toujours à l'entrée, mais on se projette à l'heure d'été. Enza a tout de même ressorti les imperméables. Et les rares clients rencontrés ce lundi matin au magasin n'ont qu'une envie : se projeter au bord de la mer. Beaucoup de Nantais ont hâte de s'échapper pour prendre l'air de la côte. À partir de mercredi, le soleil devrait faire son grand retour sur tout le pays. TF1 | Reportage S. Guerche, R. Hellec