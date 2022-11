Coup de froid sur les terrasses chauffées

Nous avons beau être en Côte d'Azur. Même s'il fait chaud dans la journée au soleil, le soir, il fait bien trop froid pour être sur une terrasse ouverte non chauffée. Il est illégal de chauffer des terrasses ouvertes depuis le mois de mars dernier. Certains restaurateurs utilisent tout de même des chauffages en risquant une amende de 1 500 euros. Leurs terrasses accueillent beaucoup plus de monde, mais ne font pas l'unanimité. Les terrasses pourraient être abritées du vent en les bâchant par exemple. Cependant, à Cannes (Alpes-Maritimes), les terrasses couvertes sont interdites. Elles ont été peu à peu détruites. En effet, selon l'adjoint au maire, Gilles Cima, les terrasses étaient plus que couvertes sur le domaine public. Dans le restaurant qui a dû détruire sa terrasse couverte l'an dernier, par rapport au mois de novembre de l'année dernière, l'établissement a perdu 40% de son chiffre d'affaires. En dehors des périodes de congrès, les restaurants cannois sont peu fréquentés l'hiver. En quinze ans, la surface des terrasses de la ville a été multipliée par trois. TF1 | Reportage A. Flieller, C. Guérard