Coup de jeune dans l'agriculture

Le monde agricole, Noémie Verrat en était très loin. La jeune fille se destinait à l'aide aux personnes âgées. Mais l'amour des animaux lui a finalement fait choisir la voie de l'élevage. "Ça serait mon rêve d'avoir des vaches laitières, d'avoir ma propre entreprise et d'être la patronne", confie Noémie. Comme elle, ils sont de plus en plus nombreux à se lancer l'agriculture. Cette année, 12 000 élèves supplémentaires ont fait leur entrée en lycée agricole par rapport à l'année dernière. Alice, 17 ans, fait partie de ces nouveaux profils. Elle a un objectif précis : "Être fromagère, vendre mes produits, j'aimerai bien. C'est un peu comme le futur l'agriculture, parce que sans ça, on ne mangera pas. C'est un peu le seul métier qui restera tout au long de la vie". Station météo connectée, moissonneuse-batteuse moderne ou encore drone, ici, tout est fait pour susciter des vocations chez les plus jeunes, car l'enjeu est vital pour le secteur. "On doit renouveler les générations si on veut conserver un modèle agricole fondé sur une agriculture familiale, avec des exploitations à taille humaine", explique Julien Legris, directeur général de la Chambre de l'agriculture de la Marne. TF1 | Reportage E. Spertino, C. Hanesse