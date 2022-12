Coup de jeune pour la tisane

De la simple verveine aux saveurs exotiques, la tisane s’est fait une place de choix dans les étals des supermarchés. Autrefois reléguée au fond des rayons, elle occupe aujourd’hui deux fois plus de place que le traditionnel thé noir et joue la carte du bien-être pour attirer de nouveaux clients. Dans une épicerie de Dole (Jura), c’est son côté gourmand qui est mis en avant. Épices, fruits, noix… un mur entier est dédié aux infusions qui ringardisent les camomilles de nos grands-mères. Un plaisir sans sucre, ni théine, à 40 centimes la tasse en moyenne. Dans une autre boutique, les ventes augmentent chaque année. Des infusions modernes qu’élabore LaGrange depuis plus de quinze ans dans son atelier, en Haute-Saône. Les recettes sont créées avec des nez, comme en parfumeries. Il faut un an et demi entre la première idée et la commercialisation de chaque mélange. L’obsession de Jeanne et Barbara : mettre les infusions au goût du jour grâce à des alliances de saveurs originales. Des cocktails d’ingrédients bruts : pomme, cannelle, gingembre, agrume ; ou plus régressifs : du popcorn ou des bonbons. TF1 | Reportage É. Payro, G. Martin