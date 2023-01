Coup de jeune sur la généalogie

Remonter le temps à la recherche de son passé, retrouver la trace d'un ancêtre perdu, écrire son histoire familiale... à tout juste seize ans, Mathilde Cousin s'est prise de passion pour ses origines. La lycéenne passe désormais tous ses week-ends au club local de généalogie. Elle a même fini par embarquer sa mère dans ses recherches. Ces nouveaux convertis explorent leur passion depuis un écran, mais la généalogie a longtemps été une discipline plus laborieuse. Cela fait 40 que François Baron, lui, consulte ces registres. Ce qui a tout changé, c'est la numérisation des archives, registres paroissiaux, état-civil ou recensement militaire, tout ou presque est accessible gratuitement en ligne. C'est un voyage dans le temps qui peut mener très loin, sur des traces parfois vieilles de plusieurs siècles et jamais explorées auparavant. Il y a deux ans, Céline Lamouret achète une vieille maison dans les Cévennes, avec une obsession, savoir qui a habité la bâtisse, vieille de 600 ans. Un enthousiasme qui ne s'arrête pas aux murs de sa maison, car elle a constitué l'ascendance de tous ses voisins. Un lien avec le passé qui a permis à Céline de trouver sa place dans le hameau, et d'y planter à son tour ses racines. TF1 | Reportage E. Spertino, N. Hesse