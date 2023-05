Coup de jeune sur l'alambic

Chaque matin, il a rendez-vous avec elle pour allumer la flamme, écouter ses muscles reprendre vie, son cœur battre, observer ses humeurs. Entre la vieille dame ardéchoise et Pascal, il y a eu comme un coup de foudre. Un alambic de 1935 qu'il a rencontré dans les petites annonces et remonté pièce par pièce. Il a été attiré par un parfum d'enfance, quand son père et lui partaient distiller les fruits du verger. Pour elle, Pascal a quitté les cabinets politiques où il était conseillé technique et a pris un métier presque oublié, sans livre ni mode l'emploi. Rien qu'on en prenant soin douze heures par jour pour obtenir l'alchimie : de l'eau de vie, du gin ou du whisky. Le rêve du distillateur n'est-il pas d'avoir tous les ingrédients dans son jardin ? Pascal récolte ses propres céréales, ses fruits, et cueille lui-même ses plantes. Il faut trois ans pour que naisse un alcool fort aux arômes toujours différents. Se laisser surprendre, c'est aussi la recette d'une union qui coule de beaux jours entre un distillateur et son alambic. TF1 | Reportage G. Charnay, E. Nappi