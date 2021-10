Coup de pouce de 100 euros : le mode d'emploi de l'indemnité inflation

Face à la situation d'inflation dans le pays, une aide sera versée pour plusieurs personnes, selon quelques conditions. Et cela, sans aucune démarche à faire. Si vous gagnez moins de 2 000 euros par mois, vous avez droit à la mesure et percevrez automatiquement les 100 euros d'aide. Par contre, cela ne se fera peut-être pas en même temps pour tous. Peu importe si vous êtes un salarié à temps plein, à temps partiel ou en apprentissage, l'indemnité vous sera versée sur la feuille de paie du mois de décembre. En revanche, pour les agents de la fonction publique, ce sera en janvier et pour les retraités, début février sur leur pension. En fait, tout dépend de l'organisme chargé de vous verser ces 100 euros. D'ailleurs, des précisions sont encore attendues notamment du côté de la MSA pour les agriculteurs, de l'Urssaf pour les indépendants ou de Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi. Précisons que les étudiants salariés et boursiers sont également concernés, tout comme ceux qui ne sont plus rattachés au foyer fiscal de leurs parents.