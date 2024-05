Coup de pouce pour l'auto-stop

Il suffit d’indiquer la destination aux nombreux automobilistes qui traversent le village. Juliette a à peine le temps de lever le pouce qu’elle est déjà prise en stop. C’est une ligne d’auto-stop, c’est-à-dire, des arrêts installés le long de la nationale en direction de Lille, avec pour terminus la première station de métro. Ce n’est rien de révolutionnaire, mais de quoi compenser l’absence de bus dans ces zones rurales via l’organisation de la pratique. Sécuriser le stop, l’idée est venue du village Bouvines (Nord) complètement saturé par les embouteillages aux heures de pointe. Les habitants ont fait jouer le bon sens et la solidarité. La démarche, venant des particuliers, est encouragée par la métropole européenne de Lille qui finance les panneaux de signalisation. Dans la grande ville, tout est fait pour réduire le nombre de voitures, comme payer les automobilistes pour venir au travail à vélo, ou encore réserver une voie d’autoroute au covoiturage, sous peine d’amende. Le but est de baisser de 20% l’utilisation des voitures. TF1 | Reportage M. Fiat, T. Joire