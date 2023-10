Coup de pouce pour les libraires

Dès samedi, commander un livre neuf sur Internet va coûter plus cher, soit trois euros contre quelques centimes actuellement. L'objectif, c'est de nous inciter à aller davantage en librairie. Quand on franchit la porte, on ne sait plus où regarder. À chaque passage dans cette librairie de Strasbourg, certains lecteurs ne peuvent pas résister. Et c'est une habitude ici. À l'ère des plateformes, les clients d'Eric préfèrent acheter directement sur place. Pourtant aujourd'hui, les lecteurs achètent de plus en plus en ligne. Et pour cause, les frais de livraison sur Internet ne coûtent rien. Cela va changer. Pour les commandes inférieures à 35 euros, ils passeront d'un centime à trois euros minimum. Pour rivaliser, les librairies doivent donc se diversifier. Celle-ci l'a bien compris, et a mis en place : espace de détente, jeux de société, mais pas seulement. Sur les réseaux sociaux, les vendeurs partagent leurs actualités et les sorties du moment. Se mettre à la page, ça paye. Grâce à cette méthode, l'établissement a augmenté sa clientèle de 15% en quelques mois seulement. TF1 | Reportage K. Yousfi, L. Claudepierre, E. Schings