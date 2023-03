Coup de vent dans l'Ouest

Des vagues impressionnantes sur le port du Conquet ce lundi matin, jusqu'à cinq mètres de hauteur. Ce photographe en prend plein la vue. "On a des vagues de quelques mètres qui viennent se fracasser sur la digue. Ça vient caresser le bateau de la SNSM. Notre but, c'est de les capturer", rapporte-t-il. Depuis ce matin, le littoral breton connaît une dépression venue des îles britanniques, entraînant des rafales jusqu'à 95 km/h et de fortes vagues. Plusieurs liaisons maritimes sont donc annulées, voire reportées. Mais l'une d'entre elles a seulement été retardée d'une heure. Jean-Luc et Marinette font partie des passagers. Ils s'apprêtent à faire une traversée musclée. "Je pense que ça va aller" ; "Je n'ai même pas peur", lancent-ils. Avec trois mètres de houle, certains pêcheurs préfèrent même rester à quai, comme Maël Gentric. Le record a été enregistré ce matin sur l'île d'Ouessant. La houle et les vents soutenus devraient se maintenir jusqu'à mardi midi en Bretagne. TF1 | Reportage M. Pirckher, R. Cann