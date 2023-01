Coup de vent dans l'Ouest, jusqu'à 141 km/h

Des vagues déchainées, une bonne dose de vent, et quelques rayons de soleil... Ce lundi matin, toutes les conditions sont réunies pour en prendre plein la vue. "C'est un vrai spectacle tous les jours. Ça donne de l'énergie et on se sent avoir des ailes presque", "C'est sur qu'on en prend plein la vue, on se débouche les narines", témoignent certains promeneurs. Profiter du spectacle, à une seule condition : bien se couvrir. Avant de s'aventurer, Odile s'est équipée de veste et de pantalon de pluie pour être prête à affronter les éléments. Des rafales jusqu'à 141 km/h ont été relevées à Groix (Finistère) dans la nuit du dimanche et presque 90 km/h ici à Porspoder (Finistère) ce matin. Mieux vaut rester très prudent. "Sur la presqu'île quand ça souffle trop on ne peut pas aller au bout", explique un habitant. Ce lundi, toute la façade atlantique, de la Bretagne jusqu'en Pays basque, reste en vigilance jaune vents et vague submersion. TF1 | Reportage C. Ebrel, A. Janssens