Coup de vent, déjà des perturbations en Bretagne

Des rafales à 90 km/h en ce début du mois d'août, de quoi faire perdre l'équilibre à ces vacanciers venus de Tours. "Ça décoiffe, mais ce n'est pas mal", confie un vacancier. En contrebas, ces passagers attendent le bateau en direction des îles d'Ouessant et de Molène. Ce sera la seule traversée de la journée, toutes les autres sont annulées. Ces pécheurs, eux, n'iront pas s'aventurer en mer ce mercredi. Leurs bateaux resteront au port. "Une panne moteur ou un truc comme ça, si tu es dans le mauvais temps ça devient plus grave", explique Theo Le Guilchet, marin pécheur. Il n'est pas question de risquer l'accident. Mais tout le monde n'est pas aussi prudent, alors les sauveteurs en mer sont à l'affût de la moindre alerte. En été, les plaisanciers et les vacanciers peuvent prendre à la légère ce genre de coup de vent. "Ce n'est pas le bon jour pour sortir", rapporte Jean-François Raoul, vice-président de la station SNSM d'Argenton-Porspoder-Lanildut. La raison, le vent devrait forcir cet après-midi. Sur la pointe finistérienne, on attend des rafales jusqu'à 100 km/h. TF1 | Reportage C. Ebrel, R. Cann