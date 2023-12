Coup de vent en Bretagne : des rafales jusqu'à 110 km/h

Il est difficile de garder l'équilibre. À la pointe Nord-Ouest du Finistère, le vent souffle fort ce mercredi matin. Des vacanciers sont quand même sortis profiter du spectacle. Avec des rafales à 100 km/h, les promeneurs bretons restent vigilants. Les esprits sont encore marqués par la tempête Ciaran, passée début novembre. À quelques kilomètres, dans les terres, cette habitante est angoissée à chaque coup de vent. "Pendant ta tempête Ciaran, il y a deux arbres qui sont tombés sur notre maison. Un qui est tombé sur le jardin et un autre sur une partie du toit. À chaque coup de vent, je m'en vais", explique-t-elle. Elle redoute que de nouveaux arbres tombent sur sa maison. À bord du bateau pour l'île d'Ouessant, eux, craignent le mal de mer. Mais ces voyageurs gardent le sourire. "Ça ne m'a jamais trop réussi le bateau. À chaque fois, j'ai droit à des coups de vent, donc j'appréhende un peu", déclare une passagère. "On va voir ce que cela donne", dit un autre. Le Finistère, le Morbihan et les Côtes-d'Armor restent placés en vigilance jaune vents par Météo France. TF1 | Reportage J. Jeunemaître, R. Cann