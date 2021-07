Coup de vent sur la Bretagne : de très anciens records de saison battus

La mer est encore agitée ce mardi matin. Des rafales jusqu’à 143 km/h ont balayé dans la nuit l’île d'Ouessant (Finistère). Les habitants sont venus constater les dégâts sur le port : un navire échoué et un autre qui a démâté au large. Six plaisanciers ont été secourus et sont actuellement sains et saufs. Cette tempête estivale, inhabituelle pour la saison, a surpris les Ouessantins. "On est vraiment dans une période où normalement il fait beau, où on voit le soleil à peu près tous les jours", explique une habitante. Lundi soir, le coup de vent a démarré vers 22 heures, pour le plus grand bonheur de vacanciers en quête de sensations fortes. "C’est vraiment magnifique ! La nature reprend les droits", clame l’un d’entre eux. Et cette nature, le chasseur de tempêtes de l’île a voulu l’immortaliser. Les liaisons maritimes vers le continent ont été perturbées par le coup de vent, mais cet après-midi, la situation revient à la normale pour accueillir les premiers vacanciers de la saison estivale.